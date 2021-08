Foram mais de três meses sem estufar as redes. Mas o atacante Rafael Sóbis encerrou esse jejum na noite desta quarta-feira (11), ao anotar o primeiro gol do Cruzeiro no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Independência, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o avante havia marcado gol foi no revés por 2 a 1 para o América, na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, no dia 2 de maio.

O gol em cima do Vitória é o primeiro do camisa 10 em 16 jogos realizados na Série B, sendo 15 como titular e um entrando no decorrer do duelo. Das 17 rodadas, ficou fora apenas uma vez.

Sóbis permaneceu em campo até os 25 minutos do segundo tempo diante do rubro-negro para a entrada do volante Matheus Neris.