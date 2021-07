O Cruzeiro segue estacionado na parte de baixo da tabela de classificação da Série B do Brasileiro, em 14° lugar, com oito pontos. E olha que seu setor ofensivo tem correspondido. Tanto que o time celeste é dono do melhor ataque da competição, até agora, com 13 tentos.

Com Matheus Barbosa como artilheiro da equipe na temporada (sete gols), depois de ter balançado as redes uma vez nessa quarta-feira (30), a Raposa tem uma briga ferrenha na lista de garçons.

Rafael Sóbis igualou Rômulo no topo do ranking das assistências do time: cada um deles soma quatro passes a gol em 2021, considerando partidas válidas pelo Mineiro, pela Copa do Brasil e pela atual Segunda Divisão do Nacional. Foi dos pés do 'Tio Sóbis' que saiu o cruzamento para Barbosa, o goleador azul no ano, no terceiro tento da equipe estrelada em cima do Guarani

Atrás Rômulo e Sóbis aparece Marcinho, com três. E ele só não está ao lado da dupla, porque um dos gols anotados pelo Cruzeiro sobre o Bugre foi de Thales, contra, o que não configura assistência para o armador titular, que cobrou o respectivo escanteio.

O próximo duelo da Raposa será neste sábado (3), às 19h, diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.