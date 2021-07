Após a derrota do Cruzeiro para o Remo, dez dias atrás, Rafael Sóbis foi enfático: “Nós, jogadores, temos que assumir nossa responsabilidade (...) Todo mundo tem que olhar para o mesmo objetivo e tentar crescer na competição”. Ele está certo. Em penúltimo lugar na Série B do Brasileiro, com 12 pontos, a Raposa recebe o 18° colocado, o Londrina, nesta sexta-feira (30), às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada, para tentar dar fim a um jejum de oito partidas sem vitória. E cada atleta precisa dar uma resposta dentro de campo. Inclusive, o próprio atacante.

Um dos pilares do atual elenco celeste, Sóbis, assim como a grande maioria do plantel, vive uma fase ruim. No caso dele, a falta de gols é a marca maior desse momento negativo. Há três meses sem balançar as redes com a camisa estrelada, o artilheiro da equipe na última edição da Segundona ainda não anotou tento na competição deste ano.

Dos 14 confrontos do Cruzeiro nesta Série B, o avante foi titular em 12 e entrou no decorrer de um. Em todos eles, passou em branco. Contabilizando ainda o segundo duelo das semifinais do Mineiro, contra o América, e o embate de ida da terceira fase da Copa do Brasil, diante da Juazeirense, em que ele também esteve em campo, o atleta está há 15 partidas sem estufar as redes.

O último tento dele foi no revés por 2 a 1 para o Coelho, na ida das semi do Estadual, em 2 de maio.

Pior desempenho

Rafael Sóbis convive também com sua pior média de gols pela Raposa em uma temporada. Considerando os jogos válidos dos torneios deste ano, foram dois gols em 28 duelos, ou seja, 0,07 tento por confronto.

Em 2016, a média dele foi de 0,14 gol por partida; em 2017, de 0,31; em 2018, 0,2; e em 2020, 0,37.

Um gol sobre o Londrina representa muito ao atacante e ao Cruzeiro, já que, além do fim de um tabu, está em jogo o início de uma volta por cima de uma equipe que, até agora, só teve o que lamentar na Série B.

Desempenho de Sóbis por temporada no Cruzeiro

Total

Jogos: 163

Gols: 36

Média: 0,22 por jogo

2016

Jogos: 28

Gols: 4

Média: 0,14

2017

Jogos: 51

Gols: 16

Média: 0,31

2018

Jogos: 40

Gols: 8

Média: 0,2

2020

Jogos: 16

Gols: 6

Média: 0,37

2021

Jogos: 28

Gols: 2

Média: 0,07

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Eduardo Brock e Ramon; Flávio, Rômulo, Sóbis e Felipe Augusto; Bruno José e Marcelo Moreno

Técnico: Mozart

LONDRINA

César; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Lucas Lourenço, Safira e Douglas Santos (Luiz Henrique)

Técnico: Márcio Fernandes

DATA: 30 de julho de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa, todos de Goiás

TRANSMISSÃO: Premiere