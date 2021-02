Após a última Série B do Campeonato Brasileiro, Rafael Sóbis disse que se “a temporada (de 2020) tivesse sido um ‘pouquinho’ mais organizada, o Cruzeiro teria subido, com todo respeito, até tranquilo”. O discurso de agora é outro. Neste início da Era Felipe Conceição, o atacante vê uma diferença considerável em todos os aspectos.

"Eu não estava na temporada passada (referindo-se ao início de 2020), mas sei que este ano está mais organizado. Temos um treinador, temos um padrão e estamos trabalhando. Ano passado foi meio conturbado. Expectativa é sempre a melhor, já com aprendizados e sempre na esperança de que no fim da temporada as coisas estejam nos seus devidos lugares", afirmou o avante, nesta terça-feira (23).

O otimismo é tão grande neste início de ano que Sóbis prevê um Cruzeiro forte na briga por títulos em 2021. "Temos que aspirar tudo, estamos mais bem estruturados, poucas dúvidas na cabeça. Um grande começo para a gente querer todas as competições, dando prioridade em voltar à elite", disse.

Treinador

Um dos atletas mais experientes do elenco celeste, o atacante de 35 anos enfatizou ainda o alto nível do trabalho desempenhado por Felipe Conceição na Toca II.

"Ele é um treinador jovem, mas muito intenso, muito estudioso, com ideias de trabalho sensacionais. Eu, já em fim de carreira, estou tendo trabalhos que nunca tive e me exigindo ao máximo. Independentemente do jogador e da idade, ele exige que cada um esteja em seu auge. Estamos na segunda semana de treinamento, e o time evoluiu muito. Ele cobra bastante. Coisas boas virão, podem ter certeza", comentou.