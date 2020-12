Contratado em novembro junto ao Ceará, o atacante Rafael Sóbis rapidamente se tornou protagonista do time do Cruzeiro.

Com apenas sete jogos disputados, o experiente atacante de 35 anos acumula cinco gols, e lidera a artilharia da Raposa na temporada, ao lado do meia-atacante Maurício, que deixou o clube estrelado no mês passado, rumo ao Internacional.

Mais do que as bolas nas redes, Sóbis tem sido o principal jogador do time comandado pelo técnico Felipão, sendo responsável por articular as principais ações ofensivas de uma equipe que carece de criatividade.

É nítida a perda de poder ofensivo da equipe celeste após as saídas do atacante, que não costuma atuar os 90 minutos em razão de uma preocupação da comissão técnica com sua parte física.

Números

Além da boa média de 0,71 gols por jogo, Rafael Sóbis ajudou diretamente a alavancar outros números do Cruzeiro na Série B, desde que reestreou pela Raposa, no empate em 1 a 1 com Figueirense, no dia 20 de novembro, no Mineirão, pela 22ª rodada do torneio.

Desde que Sóbis voltou a vestir a camisa celeste, o Cruzeiro conquistou 12 pontos dos 21 pontos que disputou, o que gera um aproveitamento de 57,14%, resultado de três vitórias, três empates e uma derrota.

Nos 21 jogos que a Raposa disputou sem o jogador no campeonato obteve 30 pontos em 63 pontos, aproveitamento de 47,61%, fruto de oito vitórias, seis empates e sete derrotas.

Descontando os seis pontos que o time perdeu na Fifa, pela dívida com o Al-Whada-EAU, aproveitamento em pontos, na tabela, cai para 38,09%.

Média de gols

Principal marcador do atual elenco estrelado no Brasileiro, Rafael Sóbis ajudou a equipe celeste a aumentar a média de gols desde que retornou à Toca da Raposa II.

Antes da volta do atacante, o Cruzeiro tinha marcado 23 gols em 21 jogos, média 1,09 gols por jogo.

Com o "Tio Sóbis" - como vem sendo chamado carinhosamente por parte da torcida - em campo, são 11 gols em sete partidas, média de 1,57 gols por jogo.

Com 39 pontos, na 10ª colocação, a Raposa conta com uma nova boa atuação de Rafael Sóbis para buscar o triunfo sobre o Avaó, nesta sexta-feira (18), às 20h15, na Ressacada, em Florianópolis, para manter vivo o sonho de voltar a disputar a elite do futebol brasileiro em 2021.