“O Cruzeiro Esporte Clube informa que acertou, em comum acordo, a rescisão de contrato com o atleta Arthur Caike. O clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sorte nos próximos desafios”. Foi com a saída de mais um atleta de seu elenco (Caike acertou com o Kashima Antlers, do Japão) que a Raposa iniciou sua terça-feira (12), ratificando um discurso de Felipão do fim do ano passado.

Após o empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no Independência, no dia 29 de dezembro de 2020, o treinador ressaltou que, depois de o time conseguir se manter na Série B – algo que está bem próximo de ocorrer –, situações seriam discutidas internamente com relação ao planejamento para a temporada 2021.

"Expectativa de montar uma situação totalmente diferente do que foi montada no início do ano (2020) e se colocar isso em prática. É o que faremos a partir da situação estabilizada, quando conseguirmos os pontos necessários, e estudar uma série de detalhes", ressaltou.

Usando o exemplo de outro atacante, no caso William Pottker, o comandante indicou que mudanças poderiam ocorrer logo no comecinho de 2021.

“Não sei nem o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer na nossa vida hoje ou amanhã. Se (o Pottker) vai jogar, não vai jogar, se vai estar aqui, não vai. Vamos esperar. Quando chegarmos, treinarmos, montarmos a equipe, vamos saber se joga ou não, qual posição vai jogar e tudo mais”, disse à época.

Definições

Arthur Caike deixa a Toca após 25 partidas e quatro gols anotados. A última vez em que entrou em campo com a camisa azul e branca foi justamente no empate com o Cuiabá. No triunfo por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na sexta-feira passada (8), não esteve presente.

Além dele, o Cruzeiro convive com outras saídas. Nessa segunda (11), o volante Jadsom Silva não apareceu para treinar. Já o zagueiro Dedé trava uma disputa com o clube na Justiça.

Outras definições do elenco deverão ser anunciadas nos próximos dias.