A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou nesta segunda-feira que o jogo entre São Bento e Palmeiras, às 19h de quarta, pelo Paulistão, será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é atrasada da terceira rodada.

Um Campeonato Paulista com sotaque mineiro. Assim será parte do Estadual mais disputado do país. Com a paralisação do futebol no Estado, após decreto do Governador Joao Doria, a solução encontrada pela Federação local foi transferir o duelo entre São Bento x Palmeiras para Belo Horizonte.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, que atinge números assustadores em São Paulo, todos os eventos esportivos estão proibidos de 15 a 30 de março.

Nesta segunda-feira (15), foi realizada uma reunião entre entidade e governo paulista, tentando a anulação desta paralisação, mas sem acordo. O assunto está entregue ao Ministério Público.

Para o duelo marcado para esta quarta-feira (17), na Arena Independência, a Federação Paulista bancará os custos de viagem e a estadia de árbitros e delegações.