A saída do vice-presidente de futebol Itair Machado nesta quinta-feira (10) é um sinal de que a gestão Wagner Pires de Sá no Cruzeiro acabou. A queda do último escudeiro do presidente celeste determina novos tempos no clube, que passará a ser comandado, provavelmente já neste mês, por um comitê gestor, formado por três ou cinco conselheiros. Os nomes ainda estão sendo escolhidos entre o grupo que integra a oposição. Mas uma decisão importante já está tomada.

Segundo uma fonte ouvida pelo Hoje em Dia, que participou das reuniões que aconteceram nesta quinta-feira, todos os integrantes da direção do Cruzeiro, que recebem algum tipo de remuneração, serão demitidos.

A medida é uma maneira de acabar com a influência dentro do clube de Sérgio Nonato, ex-diretor geral e que pediu demissão do cargo na semana passada, e de Itair Machado, demitido nesta quinta-feira (10) como parte do processo da saída de Wagner Pires de Sá, que será afastado da presidência no próximo dia 21, quando o Conselho Deliberativo se reúne.

Esta medida deve atingir até mesmo o futebol, com Marcelo Djian deixando suas atividades na Toca da Raposa II.

Além disso, os novos profissionais que forem ocupar os cargos entrarão com salários mais baixos, dentro da nova realidade que o clube será obrigado a viver.

Uma questão que vem sendo costurada é o fato de os dois vices eleitos de Wagner Pires, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata, não concordam com seus afastamentos, pois garantem que não cometeram nenhuma irregularidade e que não podem ser afastados dos cargos para o qual foram eleitos.

A convocação do presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, prevê a votação do afastamento de toda a diretoria eleita em outubro de 2017. Para se evitar mais brigas políticas, está sendo procurada uma saída para se resolver essa questão.