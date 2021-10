Há seis jogos sem perder, o América vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. Os 12 pontos conquistados nos últimos 18 disputados, resultado de três vitórias e três empates, tiraram o Coelho da zona de rebaixamento e deram a chance de o time sonhar com voos maiores na Série A.

Com 27 pontos, o Alviverde ocupa atualmente a 14ª colocação, com quatro pontos de vantagem do Bahia, que neste momento abre o grupo dos quatro últimos que vão disputar a Série B em 2022.

A pontuação e o retrospecto recente fazem com que os comandados do técnico Vagner Mancini tenham menos de 20% de chances de rebaixamento atualmente.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda do Coelho para a Segunda Divisão neste momento é de 18,2%.

Ainda segundo os matemáticos da UFMG, o time que chegar aos 45 pontos tem quase 95% de chances de se safar da Segundona. Nesse caso, bastaria ao Coelho seis vitórias nos 15 jogos restantes ao campeonato.

Entretanto, a nota de corte pode aumentar ou até reduzir no desenrolar do campeonato. Em 2019, por exemplo, o Ceará se salvou do rebaixamento com 39 pontos, sendo que 37 pontos já seriam suficientes.

Campanha de G-4

Outro dado que ilustra a recuperação do América no Brasileirão é o desempenho do time nos dez últimos jogos. Neste recorte, o Coelho tem a quarta melhor campanha, com 17 pontos, fruto de quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

O rendimento está atrás apenas aos de Atlético (21 pontos), Internacional (18 pontos), e Flamengo (17 pontos e uma vitória a mais do que o Alviverde).

No returno da competição, em que a maior parte dos times disputaram quatro jogos, o Coelho tem a terceira melhor campanha, com duas vitórias e dois empates. Atlético (dez pontos) e Internacional (nove pontos), aparecem à frente novamente.

Copa Sul-Americana

A permanência na elite do futebol brasileiro é considerara a principal prioridade do América na temporada. O discurso de jogadores, comissão técnica e diretoria é de que o que vier além disso será um bônus.

Entretanto, a evolução na tabela de classificação faz com que o Alviverde possa almejar voos maiores na Série A.

Isso porque, atualmente os comandados de Vagner Mancini estão a apenas um ponto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, que vai do 5º ao 12º colocado.

Entretanto, o fato de as finais das atuais edições da Libertadores e da Sul-Americana serem disputadas por times brasileiros, fará com que times abaixo da 12ª colocação garantam vaga na segunda principal competição da América do Sul.

Diante desse cenário, o Probabilidades no Futebol estima que o América tem 36,2% de chances de se classificar para a Copa Sul-Americana, o que seria um feito para o clube que nunca disputou um torneio internacional.

Para tentar manter o embalo na competição, o Coelho vai encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Independência, pela 24ªrodada da Série A.

Leia mais

Coluna informa quem seria o bilionário envolvido no projeto clube-empresa do América

América supera o Cuiabá, chega a seis jogos seguidos sem perder e se afasta ainda mais do Z-4