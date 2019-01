O Atlético irá apresentar os quatro reforços já acertados para 2019 apenas na segunda-feira (7). Mas neste primeiro dia de pré-temporada (3), o clube mineiro se despediu de dois nomes que pouco jogaram em 2018. Primeiro, o atacante Denilson, depois o zagueiro Gabriel. E até mesmo Nathan pode ir embora.

O centroavante está acertado com o Al Faisaly, da Arábia Saudita. A informação foi publicada pelo portal superesportes.com, e confirmada pela diretoria do Atlético. Contratado por 300 mil junto ao Granada-ESP, e com vínculo de cinco temporadas, o jogador será emprestado até maio para a equipe comandada pelo brasileiro Péricles Chamusca.

Denilson tinha ofertas da Série A, conforme foi revelado pelo presidente Sette Câmara, no início de dezembro, em entrevista à Rádio Super FC. O assunto desgastava o presidente, que não gostou de responder mais uma vez sobre a contratação fracassada do atleta. Para o mandatário, o jogador é um ativo do clube e que pode virar uma futura venda em caso de valorização em outra agremiação.

Já o zagueiro Gabriel foi até a Cidade do Galo e, de acordo com informações do jornalista Igor Assunção, da Rádio 98FM, recolheu objetos pessoais e se despediu dos companheiros. Ele será repassado ao Botafogo até dezembro de 2020, por empréstimo, numa composição para a compra do zagueiro Igor Rabello.

Réver e Guga já treinam com o grupo principal do Atlético. O ex-defensor do Bota e o volante Jair, acertados, ainda precisam assinar o contrato com o Galo para vestirem o uniforme de treino. Outra ausência nesta reapresentação foi o meia-atacante Nathan. Aproveitado apenas sete vezes em 2018, ele pode ser devolvido ao Chelsea-ING, com quem tem contrato de empréstimo junto ao Galo até o fim de junho.