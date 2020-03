Ter calma e acreditar no trabalho de Jorge Sampaoli. Esta é a receita de Igor Rabello para que o torcedor veja o Atlético com desempenho melhor na temporada. Entrevistado nesta terça-feira (10) na Cidade do Galo, o zagueiro foi 'bombardeado' com perguntas sobre o comandante argentino.

"Ele já deixou claro que gosta de jogar para frente sempre, dentro ou fora de casa. Vemos como uma forma positiva. Estamos bem esperançosos para desempenhar o melhor futebol. Temos que ter um pouco de calma. Não dá para mudar tudo do nada. Vamos procurar entender o que ele está passando dentro dos treinamentos e nos adaptar a isso", comentou Rabello.

"Tivemos duas eliminações complicadas. Primeira vez que passo por isso, mas agora já passou. Temos que esquecer e aprender com os erros. Agora é dar a vida no Mineiro e chegar bem no Brasileiro para brigar lá em cima. Temos capacidade para disputar e brigar pelo título", acrescentou o zagueiro, que também acredita que as "semanas cheias" que o Atlético terá após o Mineiro ajudarão para que a equipe tenha um bom desempenho no Brasileirão.

Sobre a chegada de Sampaoli, Rabello destacou que as jogadores ficaram ansiosos e também na expectativa de conhecer logo o treinador e sua filosofia. A ânsia de corresponder às expectativas parece tomar conta do grupo.

"Antes dele chegar, estava todo mundo muito esperançoso, querendo saber detalhes. Ele conversou com a gente, mostrou vídeo e mostrou a forma que gosta de jogar. É um cara que é rígido, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa boa e que quer nos ajudar. Não é aquela cobrança que você fica com medo de fazer; é aquela para dar o seu melhor.

Todo mundo está absolvendo isso muito e vai nos ajudar bastante", disse o 'General'.

"O Sampaoli chegou na segunda-feira. Não adianta que o time vai ser outro já contra o Villa Nova. É preciso ter calma", acrescentou.

Reforços para a zaga

Com o empréstimo de Iago Maidana para o Sport e a lesão de Réver, que segue no departamento médico, o Atlético já deixou claro que irá ao mercado para se reforçar na posição. Questionado sobre esta busca, Rabello se mostrou antenado nas notícias.

Estava acompanhando e vi que surgiu o nome do Lucas Veríssimo. Se ele vier vai ajudar bastante. Já jogamos contra. É um cara que tem uma qualidade absurda e vai ajudar bastante até por conhecer o trabalho do Sampaoli. Procuro nem ficar lendo muito, porque não adianta; quem vier, vem para nos ajudar e isso é o que importa", concluiu.

Sábado (14) o Atlético vai à Nova Lima, onde enfrenta o Villa Nova, às 19h, no Castor Cifuentes. A partida será válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro.