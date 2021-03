Após ter sido alvo de outros clubes, o volante/zagueiro Sabino permaneceu no América e conquistou a titularidade no meio-campo alviverde. E, pelo discurso, não faltará empenho por parte do jogador daqui para frente.

“Minha cabeça foi totalmente focada no América, sempre foi. Houve especulações, mas nada concreto. Segui trabalhando no meu dia a dia, sempre focado nas competições com o América”, afirmou ele, um dos 11 principais do Coelho nas duas últimas partidas.

“O professor disse que poderia me dar uma oportunidade. E eu falei que daria minha vida para ajudar a ele e à equipe”, completou o atleta.

Ciente de que o setor tem outros nomes de qualidade e que pode ainda ser reforçado, Sabino destacou o lado positivo da disputa por vaga. “Concorrência nossa é muito sadia. O grupo é muito família. Há concorrência, mas, quem chegar, será abraçado pelo grupo. Somos uma família no América”, disse.

Treinos

O Coelho segue trabalhando, visando ao confronto do próximo dia 1°, às 11h, com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, duelo que marcará a volta do Campeonato Mineiro, paralisado após cinco rodadas.

“Trabalhamos em cima de nossos erros cometidos na última partida, fazendo ajustes para ter bastante performance nos próximos jogos. A expectativa é boa, o elenco está preparado para grandes jogos. Será difícil contra o Uberlândia. Temos que vencer para dar mais confiança ao clássico de domingo (do dia 4, ante o Atlético)”, comentou.