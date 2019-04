Na escalada rumo ao heptacampeonato da Superliga Masculina, faltam dois degraus. Justamente os mais complicados, que exigirão atuações inspiradas, eficiência máxima nos fundamentos e a ajuda das arquibancadas. O penúltimo começa a ser encarado sábado às 21h30, no Riachão, em Contagem, contra um velho conhecido, que merece todo o respeito. Pelo segundo ano consecutivo, Sada Cruzeiro e EMS Funvic Taubaté fazem uma das semifinais da competição, depois de terem decidido o título de 2016/2017.

E desta vez, ao menos na teoria, na situação de maior equilíbrio técnico: a equipe do Barro Preto terminou a fase classificatória em segundo lugar, atrás do Sesc-RJ, enquanto o time do interior paulista ficou com a terceira posição. Com direito a um duelo particular entre o técnico das seleções argentina (Marcelo Méndez) e brasileira (Renan dal Zotto).

E desta vez sem um dos ídolos da história celeste recente do outro lado da quadra, já que o oposto Wallace integra o time carioca, que faz o outro playoff com o Sesi-SP. Mas com vários nomes mais do que familiares. A começar pelo levantador, Nico Uriarte – o argentino trocou Belo Horizonte por Taubaté depois da conquista do hexa. Além disso, três crias do Minas Tênis estarão do outro lado – o ponteiro Lucarelli; o central Otávio e o oposto Abouba –, num grupo que conta ainda com a experiência de Leandro Vissotto, Lucão e o poderio de ataque de Douglas Souza e do também argentino Facundo Conte.

Expectativa de um confronto de alto nível, com boa possibilidade de decisão apenas no quinto jogo, tal como na temporada passada. “É um confronto de dois gigantes que já jogaram final de Superliga e na temporada passada também fizeram uma grande série semifinal. Esperamos um grande jogo e vamos ter que fazer o nosso melhor. Teremos que focar na saída de jogo e o nosso saque será fundamental. Estamos estudando a equipe deles da melhor forma possível. Teremos que neutralizar os pontos fortes deles como o ataque e tirar um pouco as bolas dos centrais. Vai ser uma grande série semifinal e o público pode esperar jogos dignos de uma final”, avalia o capitão celeste Filipe.

Opinião semelhante à do também mineiro Lucarelli, ainda em busca de seu primeiro título nacional. “No ano passado fizemos cinco jogos muito difíceis contra o Sada Cruzeiro. Acredito que novamente será uma semifinal muito disputada, decidida nos detalhes e espero que dessa vez a vaga na final seja nossa”,

Para chegar a série semifinal, o Sada Cruzeiro passou pelo Copel Telecom Maringá Vôlei (PR) por 2 jogos a 0 nas quartas de final. Já o EMS Taubaté Funvic levou a melhor sobre o Vôlei Renata (SP) por 2 jogos a 1.

Ingressos

A venda de ingressos para o primeiro jogo das semifinais começou terça-feira, com uma novidade: além da possibilidade de adquirir as entradas presencialmente (a partir de hoje, caso ainda restem), os bilhetes estão sendo oferecidos na internet, pela plataforma digital do Cruzeiro (o ingresso.cruzeiro.com.br), nos valores de Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia.