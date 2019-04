A final da Superliga Feminina foi definida de forma antecipada e para a alegria do vôlei mineiro, pela primeira vez vai opor duas equipes do estado: Itambé Minas e Dentil Praia Clube, a partir do dia 21, no Mineirinho.

Entre os homens, pode acontecer situação parecida neste fim de semana, com perspectiva de um confronto entre paulistas que só ocorreu uma vez no formato atual da competição (em 1995/1996, entre Olympikus Telesp e Report Suzano).

Pois para evitar que isso aconteça, Sada Cruzeiro e Sesc-RJ precisam vencer amanhã, respectivamente, o EMS Taubaté e o Sesi-SP. No caso do time estrelado, que volta a atuar diante de sua torcida, em jogo também está uma impressionante sequência de oito decisões, seis delas com o título.

Manter o sonho do hepta exige uma virada que a equipe já conseguiu ano passado – perdia para o mesmo Taubaté por 2 jogos a 0 e conseguiu alcançar a classificação.

Além de contarem com a força da torcida, que se tornou a oitava jogadora (considerando-se o líbero) na reação do ano passado, jogadores e comissão técnica prometem uma atuação mais próxima à da segunda partida, terça-feira, desta vez com placar invertido. Na ocasião, o saque funcionou melhor e o número de erros caiu em comparação com o tropeço do sábado passado.

Na outra série, o time que começou o playoff em desvantagem de mando (foi o quarto na fase classifi catória, encarando o melhor) também está a uma partida de avançar a final, e terá a chance de assegurar a classificação em casa.

Depois de bater o Sesc-RJ por 3 a 0 em São Paulo, a equipe do técnico Roberley Leonaldo, o Rubinho repetiu a dose no ginásio do Tijuca Tênis Clube: 3 a 2. A partida, prevista para terça, foi disputada na quarta em função das fortes chuvas no Rio. O ponteiro Lucas Lóh foi o principal pontuador do confronto (14 pontos). O time de Giovane Gávio joga sua sorte novamente na casa do adversário, às 19h30. “Não temos alternativas, precisaremos do resultado na casa deles”, reforçou o treinador.