O primeiro confronto, domingo à noite, no Riachão, ainda está nas mentes de torcedores e, principalmente, de jogadores e comissão técnica. Mesmo em casa, a vitória do Sada Cruzeiro sobre o Copel Maringá, na abertura do playoff de quartas de final da Superliga Masculina, foi suada: um 3 a 2, com direito a desvantagem de quatro pontos no tie-break, que a eficiência no momento certo dos comandados por Marcelo Méndez anulou.

Hoje, às 21h30, no Ginásio Chico Neto, no interior paranaense, a parada promete ser igualmente difícil, com torcida contra e um adversário que ganhou em confiança e, como franco-atirador, promete arriscar bastante. Por outro lado, o time celeste entra em quadra consciente do que precisa fazer para garantir a classificação sem depender da terceira partida – sempre uma vantagem do ponto de vista físico. Acima de tudo, fazer prevalecer a experiência e a capacidade de decisão de um grupo acostumado a levantar troféus nacionais e internacionais.

“Temos muito a melhorar. Precisamos buscar um equilíbrio maior, em alguns momentos erramos demais e isso pode custar um set, pontos importantes que podem decidir um jogo”, lembra o ponteiro Rodriguinho.

O desafio para o levantador Cachopa (mas também para os passadores) será garantir que a bola chegue em ótimas condições para todas as opções ofensivas celestes: os ponteiros Sander e Filipe; os centrais Isac (melhor atacante da competição, com 66% de aproveitamento) e o oposto Evandro. A variação de jogadas e o arsenal de opções celestes são dois fatores capazes de fazer a diferença.

"Tivemos um ano de muitos desafios, vivemos muita coisa, e tenho certeza de que tudo isso fortaleceu ainda mais o time, para seguir com tudo nestes playoffs. Vamos em busca dessa vaga”, destaca o levantador.

Mais cedo, às 19h30, o Vôlei Um Itapetininga recebe o Sesi-SP em busca de empatar a série para evitar a definição do playoff (foi derrotado por 3 a 0 em São Paulo).

Feminino

Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube, que já haviam se classificado sem a necessidade do terceiro jogo, ficaram conhecendo seus adversários nas semifinais da Superliga Feminina. A equipe de Belo Horizonte, dona da melhor campanha na primeira fase, terá pela frente o Audax Osasco, de Luizomar Moura, na melhor de três que apontará um dos finalistas da temporada.

Com atuação inspirada da norte-americana Hooker (34 pontos), o time da Grande São Paulo fechou terça-feira a emocionante série com o Hinode Barueri, alcançando a classificação na casa do adversário, comandado por Zé Roberto Guimarães (vitória por 3 a 1). O primeiro confronto acontece segunda-feira, às 21h30, na Arena do MTC.

Já as praianas, atuais campeãs, vão encarar o surpreendente Sesi Bauru, que tirou o Sesi-RJ, de Bernardinho, da semifinal, fechando a série em 2 a 1 com vitória por 3 a 1 no Ginásio do Tijuca, no Rio.

Se as paulistas conseguem estar pela primeira vez entre as quatro melhores, o treinador campeão olímpico no Rio com a Seleção Masculina fica fora desta fase depois de 21 anos consecutivos (os 14 últimos como finalista).

A primeira partida será disputada também na segunda-feira, às 19h. O técnico Paulo Coco optou por iniciar o playoff na casa do adversário (o Ginásio Panela de Pressão, em Bauru), deixando para Uberlândia o segundo e o eventual terceiro encontro da série.

De acordo com a tabela publicada ontem pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o segundo jogo de ambas as séries foi marcado para dia 8, repetindo os horários. Datas diferentes apenas caso seja necessário o desempate: o Praia jogaria na quinta (11), e o Minas na sexta (12).