De folga no Campeonato Mineiro, o Sada Cruzeiro faz, nesta sexta, sua primeira partida em casa na temporada, e um teste internacional. Ainda sob o comando do auxiliar Beto Martelete, já que Marcelo Méndez acabou de disputar a Copa do Mundo do Japão, a equipe do Barro Preto encara, às 20h, no Riachão, o Bolivar. Os bilhetes custam R$10, com meia-entrada a R$ 5. Na sexta-feira também haverá venda na bilheteria do Riachão, a partir das 17h.

"Neste início de temporada nós precisamos jogar cada vez mais, para ganhar ritmo e entrosamento. O grupo está sendo construído e precisamos seguir evoluindo. Na próxima semana já teremos o time completo, com a volta do Cachopa e Isac, e também do Marcelo (Méndez). Então é o momento de crescer, pois temos pela frente grandes desafios, como o Mundial de Clubes. Este amistoso com o Bolívar será muito bom para nós, para testar algumas coisas. Será um jogo difícil, muito disputado, pois o Bolívar tem um time de muita qualidade, e espero que o torcedor compareça no Riachão”, afirma Martelete.

O time argentino vem da conquista do Super 4 Internacional da Bolívia, quando levou a melhor sobre o Fiat Minas na decisão. Entre os comandados pelo técnico Javier Weber está um ex-jogador celeste, o ponteiro Nico Uriarte que, depois do título da última Superliga pelo Taubaté, está de volta ao vôlei de seu país.