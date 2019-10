"O professor voltou, o professor voltou”. Pode bem ser o coro da torcida celeste que for hoje ao Poliesportivo do Riacho, em Contagem, para acompanhar a partida entre Sada Cruzeiro e Lavras Vôlei (20h), pela primeira fase do Mineiro Adulto Masculino.

Afinal, depois do logo período dedicando-se à nova missão de comandante da seleção da Argentina, Marcelo Méndez retoma o posto no banco estrelado. Com direito à inédita quinta posição para seu país na Copa do Mundo vencida pelos comandados de Renan dal Zotto (entre eles Cachopa e Isac).

O auxiliar Beto Martelete teve a missão de iniciar o trabalho e o entrosamento de uma equipe que passou por várias mudanças em posições importantes. Na semana passada, o time do Barro Preto deu uma mostra do bom momento ao superar os argentinos do Bolivar por 3 a 0 em amistoso, também no Riachão.

Será a estreia diante da torcida pelo Mineiro, diante do lanterna da competição, composto por vários jogadores cedidos pelo Sada. Uma boa oportunidade para embalar no campeonato e tentar encostar no líder, Fiat Minas. Com duas partidas a menos, o Cruzeiro soma 14 pontos, ante os 24 do time da Rua da Bahia.

“Nosso time passou por muitas mudanças para esta temporada e está se reconstruindo. Conquistamos um bom resultado no amistoso que fizemos diante de uma grande equipe, o Bolívar, e queremos manter o crescimento neste momento. Vamos jogar contra o Lavras, que conhecemos muito bem, e ainda teremos a torcida do nosso lado. Acho que serão jogos importantes para evoluirmos ainda mais e ganharmos entrosamento e unidade como equipe”, ressalta o oposto Evandro.

Dose dupla

Os ingressos para hoje, à venda no ingresso.cruzeiro.com.br, darão ainda direito a acompanhar o confronto de sábado, contra o América Vôlei, também no Riachão. Na véspera, é a vez de o time de Montes Claros encarar o Lavras, de olho na possibilidade de superar o Anápolis, hoje segundo colocado na classificação, mas com jogos a mais.