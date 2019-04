Fora da decisão da Superliga deste ano, o Sada Cruzeiro segue na reformulação do grupo para a próxima temporada, que inclui a disputa do Mundial de Clubes. Depois de confirmar a permanência do técnico Marcelo Méndez até 2021 e as contratações do ponteiro canadense Gord Perrin (capitão de sua seleção) e do levantador Rodriguinho, além das saídas do ponteiro Sander, do central LeRoux e do líbero Serginho, o time estrelado anunciou a renovação de contratos 'por atacado', de sete de seus jogadores atuais. O central Isac; os ponteiros Filipe e Rodriguinho; o levantador Cachopa; os opostos Evandro e Lucas Bauer e o líbero reserva Luan seguem na equipe do Barro Preto.

Além disso, a diretoria confirmou que ainda busca um central e um ponteiro com nível de titulares – os ex-minas-tenistas Otávio e Lucarelli, atualmente no Taubaté, foram nomes cogitados, mas o segundo definiu sua permanência no time paulista, finalista da Superliga. Marcelo Méndez pretende, ainda, dar espaço a jogadores da base, bem como a destaques do grupo que defendeu o Lavras na última Superliga B, e passará a atuar por Montes Claros.