Retorno confirmado, as duas rodadas que fecham a fase classificatória do Campeonato Mineiro já têm horários definidos. A Federação Mineira de Futebol (FMF) atualizou, em seu site, a progamação para os dias 26 (10ª rodada) e 29 (11ª rodada), com os estádios conforme a previsão inicial dos mandantes. O que pode mudar não só devido à situação da pandemia nas respectivas cidades, como por ajustes de alguns clubes de modo a levar seus jogos para estádios menores, considerando a ausência de público.

No dia 26, Uberlândia e Villa Nova entram em campo primeiro, às 10h. A cidade do Triângulo, no entanto, soma quase oito mil casos de Covid-19, o que pode provocar mudança no local, de acordo com as determinações municipais. Os demais jogos serão disputados na parte da tarde: às 16h, Tupynambás x Caldense; Patrocinense x Boa e o clássico América x Atlético, previsto para o Independência. Às 16h30, o Cruzeiro, que joga suas chances de classificação recebe a URT, jogo que pode ser transferido do Mineirão. Coimbra x Tombense, ainda sem local definido, fecham a rodada às 17h.

Já na quarta-feira todas as partidas foram marcadas para as 21h30, pois definirão não só os quatro que seguem na disputa pelo título, como também os dois rebaixados ao Módulo II.

Campeonato Mineiro 2020

Primeira fase

10ª rodada

26/7

10h: Uberlândia x Villa Nova

16h: Tupynambás x Caldense

Patrocinense x Boa

América x Atlético

16h30: Cruzeiro x URT

17h: Coimbra x Tombense

11ª rodada

29/7

21h30: Tombense x Uberlândia

Caldense x Cruzeiro

Atlético x Patrocinense

Boa x Tupynambás

URT x América

Villa Nova x Coimbra