Aos 22 minutos do segundo tempo do jogo entre Atlético e Grêmio, Cazares comete uma falta covarde em cima de Luan, do Tricolor Gaúcho, e, como consequência por seu ato, é expulso da partida, deixando o Galo na mão. Mais um capítulo lamentável do equatoriano em sua saga pelo Alvinegro, iniciada em 2016 e cujas falhas, deslizes e polêmicas sobrepujam os raros lances de craque.

O Hoje em Dia relembra dez momentos em que o camisa 10 do Atlético demonstrou falta de profissionalismo ou de futebol, ou esteve envolvido em polêmicas (como protagonista ou coadjuvante), sob o traje preto e branco. E junto com eles, um questionamento: nas quase quatro temporadas em que jogou pelo Galo: Cazares evoluiu em algum sentido?

13/10/2016: Justificativa é mato!

Após servir a seleção equatoriana, Cazares era aguardado na Cidade do Galo, mas não compareceu, nem justificou sua ausência. A diretoria do Atlético prometeu punir o jogador.

23/11/2016: Destaque negativo

Na primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, Cazares teve atuação ruim e ainda propiciou contra-ataques que resultaram em dois gols na derrota para os gaúchos por 3 a 1. Saiu bastante vaiado do Mineirão.

28/11/2016: Agressão e punição

O meia é julgado e punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão, por conta de uma expulsão numa partida diante do Santa Cruz. O armador recebeu o vermelho depois de dar um soco em Jadson.

9/8/2017: Cadê o craque?

O Atlético precisava inverter a vantagem dos bolivianos do Jorge Wilstermann, que venceram por 1 a 0 o duelo de ida das oitavas da Libertadores. O camisa 10 deveria ser o maestro do time alvinegro, mas acumulou mais uma performance ruim – assim como tantos outros da equipe. O Galo ficou no 0 a 0 e foi eliminado. E o rótulo de “craque” voltou a ser questionado.

27/10/2017: Foto íntima

Foi proliferada nas redes sociais uma foto íntima de Cazares ao lado de uma mulher, justamente em mais um dia em que o jogador chegou atrasado para um treinamento na Cidade do Galo.

2018: Forçou a saída?

Cazares teria forçado sua saída do Atlético em 2018, mas os companheiros de time tentaram convencê-lo a ficar. O meia esteve perto de se transferir ao futebol do Oriente Médio, mas nenhum acordo foi selado, e o atleta seguiu no Alvinegro.

21/9/2018: Campeão?

Não se sabe se em tom de brincadeira ou não, Cazares utilizou as redes sociais para rebater o compatriota Arboleda, do São Paulo, que disse que o Tricolor seria campeão brasileiro. “Vou tirar o título do Brasileirão dele”, escreveu Cazares. O campeão foi o Palmeiras, e o Atlético terminou a competição em sexto lugar – o São Paulo foi quinto.

3/6/2019: “Brincadeiras”

Apesar da goleada por 4 a 0 sobre o CSA, o Atlético estava envolvido numa polêmica após a partida. Cazares brincou dizendo que se Luan voltasse a cobrar uma falta iria mandá-lo “tomar no r***”. Luan não gostou da brincadeira e respondeu: “E se eu fosse brincar sobre o jeito que ele chega ao treino? Ninguém vai gostar”. Luan se arrependeu depois e pediu desculpas.

9/9/2019: Denúncia de agressão e estupro

O jogador prestou depoimento na Polícia, após denúncia de agressão a uma mulher, numa festa em Lagoa Santa. No dia seguinte, após ser liberado, postou uma foto e os dizeres: “Deus coloca as coisas certas no lugar, tudo bem, gente, abraço a todos”.

13/10/19: Nova expulsão, "velhas" vaias

Cazares cometeu falta duríssima de Luan, do Grêmio, foi expulso e recebeu vaias da torcida do Atlético, na goleada sofrida por 4 a 1, no Independência.