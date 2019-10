A Série A do Campeonato Brasilerio está longe de ser um jogo de tabuleiro, mas Cruzeiro e Atlético entram em campo na 28ª rodada, que terá jogos neste sábado (26) e domingo (27), mirando pular duas casas na tabela de classificação.

Na 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, o Cruzeiro será o primeiro a entrar em campo, pois recebe o Fortaleza, às 21h deste sábado, no Mineirão.

E o time do técnico Abel Braga já entrará em campo sabendo se a subida na classificação será possível, pois os dois clubes que ele pode ultrapassar já terão disputado as suas partidas.

O Ceará, que é 15º colocado, abre a 28ª rodada recebendo o Vasco, às 17h, no Castelão, em Fortaleza. Logo depois, às 19h30, será a vez do 16º Fluminense encarar a lanterna Chapecoense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os dois clubes podem ser superados pela Raposa neste sábado, desde que pelo menos empatem seus jogos e o Cruzeiro conquiste os três pontos diante do Fortaleza.

Vencendo neste sábado, o time de Abel Braga empata em pontos com seu adversário, mas o tricolor cearense não pode ser ultrapassado pelo maior número de vitórias.

G-6

No caso do Atlético, que joga neste domingo, quando encara o São Paulo, às 16h, no Morumbi, na capital paulista, o objetivo é tentar voltar à primeira metade da classificação, pois o time de Vágner Mancini neste momento é o 12º colocado.

Para chegar ao 10º lugar, o Galo vai precisar vencer o Tricolor dentro de sua casa. Além disso, terá de contar pelo menos com empates de Vasco e Goiás, sendo que o Esmeraldino também entra em campo às 16h deste domingo, encarando o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na sua batalha para voltar ao G-6, é fundamental para o Atlético vencer o São Paulo, pois a 28ª rodada tem três confrontos diretos entre concorrentes seus à vaga na Libertadores. Além de Athletico-PR x Goiás, neste sábado, às 19h, o Bahia, que é oitavo colocado, recebe o Internacional, que é sexto, na Fonte Nova, em Salvador.

Sem contar que o quinto Corinthians faz o clássico paulista contra o terceiro Santos, também neste sábado, às 17h, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Nas suas respectivas batalhas, Cruzeiro e Atlético têm na 28ª rodada a chance de uma arrancada.