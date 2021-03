No próximo sábado (13), o líder Atlético voltará a campo pelo Campeonato Mineiro e, como visitante, terá pela frente a Patrocinense. Contudo, a partida será disputada em Belo Horizonte, já que Patrocínio está na chamada "Onda Roxa" da Covid-19.

Escolhendo a Arena Independência como "casa provisória", a Águia tentará desbancar o alvinegro para chegar aos 7 pontos e seguir brigando por uma vaga na próxima fase do Estadual. O Galo, por sua vez, quer manter os 100% de aproveitamento e, consequentemente, no topo. Na Arena, inclusive, o Alvinegro não atua desde agosto de 2020.

A última vez que o Atlético atuou no estádio do Horto foi na partida de volta das semifinais do Mineiro, em 05/08/2020, quando bateu o América por 3 a 0. No sábado (13), completarão 220 dias desde este "último ato".

Cabe lembrar que, como mandante, o Galo passou a atuar no Gigante da Pampulha.