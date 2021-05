Sem vencer o Atlético, no Mineirão, há 16 anos, e sem superar o rival há mais de cinco, considerando-se também jogos no Independência, o América tem também uma escrita favorável na partida decisiva do Campeonato Mineiro, neste sábado (22), às 16h30, no Gigante da Pampulha. Neste milênio, venceu as três finais disputadas no estádio. E o Galo foi a vítima em duas dessas situações.

Essa história começa em 2000. A primeira edição da Copa Sul-Minas teve a taça disputada num confronto 100% mineiro, entre América e Cruzeiro. E quem fez a festa foi o Coelho.

A primeira decisão deste milênio no Mineirão foi a Copa Sul-Minas de 2000 e o América venceu o título com duas vitórias sobre o Cruzeiro

Os dois jogos foram disputados no Mineirão. Em 26 de fevereiro, com um gol do volante Pintado, os americanos abriram vantagem na decisão.

Na volta, em 1º de fevereiro, a Raposa saiu na frente, gol do lateral Zé Maria, no final da primeira etapa, mas no segundo tempo, Zé Afonso e o garoto Álvaro decretaram a virada e a conquista da primeira taça deste milênio no Mineirão pelo América.

Atlético

No ano seguinte, americanos e atleticanos se enfrentaram pela primeira vez numa decisão de Campeonato Mineiro neste milênio. Por ter feito melhor campanha, o Galo jogava por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Mas na primeira partida, em 27 de maio, a goleada por 4 a 1, gols de Wellington Paulo, Tucho e Rodrigo (2), com Gilberto Silva descontando, deixou o Coelho muito próximo do título, pois poderia perder o jogo de volta, em 3 de junho, por até dois gols de diferença.

Com o Mineirão recebendo quase 50 mil pagantes, o Atlético chegou a abrir os 3 a 0 que lhe dariam o tricampeonato, mas Alessandro, revelação da base americana, que tinha entrado no lugar de Carlos Alberto, fez o gol do título aos 32 minutos do segundo tempo.

História parecida aconteceu 15 anos depois, mas numa decisão dividida entre dois estádios. A vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols era novamente dos alvinegros, mas ela foi perdida na partida de ida, no Independência, em 1º de maio de 2016, quando os americanos venceram por 2 a 1, gols de Danilo Barcelos, com Lucas Pratto descontando.

Na final de 2016, com enredo idêntico a atual, o América foi campeão no Mineirão, com um empate por 1 a 1 com o Atlético Na final de 2016, com enredo idêntico a atual, o América foi campeão no Mineirão, com um empate por 1 a 1 com o Atlético

Uma semana depois, no Mineirão, foram novamente quase 50 mil pagantes, o Atlético chegou a fazer o 1 a 0 que lhe garantiria a taça, mas Danilo Barcelos marcou o gol do título do Coelho aos 38 minutos do segundo tempo.

Neste sábado, o América disputa pela quarta vez neste milênio o jogo de volta de uma decisão no Gigante da Pampulha. E precisa vencer para manter o estádio como seu “salão de festas”.