Dono da liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro, com uma rodada de antecedência, o Atlético já se prepara para o próximo domingo (24), quando entra em campo pela quartas de final. Apesar do compromisso contra o Tupynambás, no meio desta semana, fora de campo as atenções estão voltadas para o confronto marcado para às 16h, no Mineirão.

Apesar de ainda não conhecer o adversário, o alvinegro aproveitará a data para festejar os 111 anos, comemorados no dia seguinte (25). Pegando o embalo dos mais de 40 mil torcedores presentes na vitória contra o América, por 3 a 2, a diretoria manterá os preços do ingressos (de R$ 13 a R$ 50) e também a gratuidade para menores de 12 anos.