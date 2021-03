Pelo saldo de gols, o Atlético tem seu melhor início de Módulo I do Campeonato Mineiro desde que a competição passou a ter o formato atual, o que aconteceu em 2004. E o que anima mais ainda a gente atleticana é que nas outras duas oportunidades em que o time venceu os três primeiros jogos pela competição, como agora, levantou a taça.

E essa história começa exatamente com Cuca, comandante que retorna à Cidade do Galo nesta semana e tem como primeiro desafio o tricampeonato estadual com o Galo, o que significaria seguir 100% na competição, pois venceu o Estadual nas duas vezes em que o disputou com o Alvinegro.

Goleada sobre o Uberlândia, aberta com um gol de Zaracho, de falta, garante ao Atlético melhor início de Campeonato Mineiro desde 2004, quando a fórmula atual passou a ser adotada na competição

Em 2012, a era vitoriosa de Cuca no Atlético começou com a conquista de forma invicta do Campeonato Mineiro, que foi conquistado também em 2013. Nas três primeiras rodadas, seu time venceu Boa Esporte (2 a 0), América-TO (2 a 1) e Caldense (2 a 0). Foram seis gols marcados e um sofrido, saldo de cinco.

Foram nove vitórias consecutivas, com o time empatando as duas últimas rodadas e chegando aos 29 pontos, em 33 possíveis, e garantindo a primeira colocação da fase classificatória.

Repetição

Cinco anos depois, mas com Roger Machado no comando, o Galo repetiu, em parte, a história de 2012. Nas três primeiras partidas pelo Estadual venceu América-TO (1 a 0), Tombense (3 a 0) e Uberlândia (3 a 0). A equipe alvinegra marcou sete gols e não foi vazada, com saldo de sete.

E também engatou uma sequência de nove vitórias, interrompida apenas na penúltima rodada, quando perdeu o clássico para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1, num jogo em que o centroavante Fred foi expulso ainda na primeira etapa por uma cotovelada no zagueiro Manoel.

Goleadas

Sob o comando interino de Lucas Gonçalves, com o ex-jogador Éder Aleixo como auxiliar, o Atlético, usando uma equipe reserva, já acumula três vitórias no Módulo I 2021.

Como mandante, goleou URT (3 a 0) e Uberlândia (4 a 0). Fora de casa, bateu o Tombense (2 a 1). São nove os gols marcados, maior quantidade numa comparação com as campanhas de 2012 e 2017, e uma bola na rede, com saldo de oito, o maior também numa disputa com os dois anos em que o Galo venceu suas três primeiras partidas no Campeonato Mineiro.

Está longe de ser o título estadual o grande objetivo atleticano em 2021, mas o novo comandante do Galo, Cuca, sabe muito bem que um projeto vitorioso pode começar pela competição. E o torcedor já teve prova disso.