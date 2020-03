Uma nova era se inicia oficialmente para o Atlético nesta segunda-feira (9). A partir das 14h, está programada a apresentação do técnico Jorge Sampaoli, contratado para suceder o venezuelano Rafael Dudamel. Apesar de anunciado há oito dias, o argentino até agora não teve contato com os novos comandados.

Presente na vitória por 2 a 1 s0bre o Cruzeiro, no duelo disputado anteontem, Sampaoli se limitou a assistir a partida em um dos camarotes do Mineirão e, acompanhado de sua comissão técnica, deixou o estádio minutos antes do apito final. Ele, inclusive, não viu o gol de Otero que levou os atleticanos à loucura já nos acréscimos. O time foi comandado pelo inteiro James Freitas.

Conhecido pelo temperamento forte e por bons trabalhos realizados – Sampaoli dirigiu o Santos no ano passado e levou o Peixe ao vice-campeonato no Brasileirão –, o argentino chega com a missão de recolocar o Atlético nos trilhos.

Eliminado precocemente da Copa Sul-Americana, quando deixou o torneio na primeira fase ao ser batido pelo Unión-ARG, e também da Copa do Brasil, quando foi eliminado nos pênaltis para o modesto Afogados, de Pernambuco, o Galo apostou no baixinho careca para voltar a sonhar com títulos.



Regras claras

Respaldado pelo status de “prateleira de cima”, Sampaoli tem regras básicas que serão implementadas a partir de hoje na Cidade do Galo. Ao contrário da maioria dos técnicos, não gosta de conceder entrevistas no CT e muito menos de abrir às atividades para a imprensa.

Em sua comissão técnica, o novo comandante do Alvinegro contará com Pablo Fernandéz, preparador físico, Jorge Desio, auxiliar e Diogo Meschini, como analista de desempenho. Já Gabriel Andreata, que trabalhou com o técnico no Santos, deve assumir a função de gerente de futebol; contudo, ainda não foi oficializado pela diretoria.

Estudando o elenco desde a segunda passada, Sampaoli ainda não pediu nenhum reforço. Isso deve acontecer assim que tiver mais dias de trabalho.