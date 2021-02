Uma estreia longe da esperada pelos torcedores, mas com golzinho salvador no final. Assim foi o debute do Cruzeiro na temporada 2021, no duelo contra o Uberlândia, realizado no Triângulo Mineiro. Com gol anotado pelo atacante Reis, ainda no primeiro tempo, e outro do lateral Cáceres já nos acréscimos, a Raposa deixou o gramado com o empate por 1 a 1.

No confronto que marcou também a primeira participação do técnico Felipe Conceição, cinco reforços iniciaram o jogo entre os titulares: Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Felipe Augusto e Marcinho.

Apesar de ter criado diversas oportunidades para estrear com a vitória, o Cruzeiro acabou esbarrando no goleiro Marcão. Com uma nova identidade, apesar de muito pouco tempo de trabalho, os comandados de Conceição mostraram que 2021, de fato, pode ser diferente. Com mais consistência e mais imponente durante os 90 minutos, o time acabou premiado com o empate, conquistado aos 47 minutos da segunda etapa.

Na próxima quarta-feira (3), o time celeste volta a campo e recebe a Caldense, no Mineirão. O duelo contra a equipe de Poços de Caldas está marcado para as 21h30, no Gigante da Pampulha.