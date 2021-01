Nada de pensar no Internacional ou no São Paulo. Não a priori. O que o técnico Jorge Sampaoli quer é que seu elenco esteja 100% voltado aos seis últimos duelos que terá pela frente. E, com isso, atingir a melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro – o título não está descartado por ele.

“Nós temos que pensar no jogo de domingo (contra o Fortaleza, no Mineirão) e somar. Nós estivemos muito tempo na liderança, depois o São Paulo, agora o Inter... É um torneio em que o time que encontrar a regularidade nos resultados até o fim terá a possibilidade de se consagrar. Mas creio que o Inter conseguiu uma vantagem importante. Nós temos que ganhar todos os jogos que pudermos para conseguir competir com o resto”, disse.

Depois de enfrentar o Fortaleza, o Atlético fará cinco partidas em fevereiro: Goiás, na Serrinha, no dia 3; Fluminense, no Maracanã, no dia 7; Bahia, no Mineirão, no dia 13; Sport, na Ilha do Retiro, no dia 21; e Palmeiras, no Mineirão, no dia 24

“São jogos muito complexos, porque, na verdade, os times que enfrentaremos agora vão lutar muito pela permanência na Série A (referindo-se a Fortaleza, Goiás, Bahia e Sport). Então, cada jogo será uma final para eles e para nós. Agora, é somente pensar em comemorar essa vitória (sobre o Santos), que nos faz sonhar e pensar que o time está vivo para poder competir até o final”, comentou.

O Atlético possui 57 pontos, cinco a menos que o líder Inter e a um do vice São Paulo.