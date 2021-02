O empate em 1 a 1 com o Bahia, nesse sábado (13), no Mineirão, rendeu muitas críticas do técnico Jorge Sampaoli ao time do Atlético. O comandante alvinegro apontou vários defeitos que vão além dos fatores técnicos e táticos.

“Mostramos muita fragilidade em muitos aspectos. O time não me parece, às vezes, maduro para situações, lamentavelmente. É seguir trabalhando para modificar isso. (...) Estamos pagando caro pela falta de experiência nesta reta final de ano. E temos que corrigir isso rapidamente para o próximo jogo”, afirmou.

“Os adversários também jogam diferente. Estamos bastante ansiosos, e essa ansiedade vira imprecisão”, complementou.

E ressaltou que não vai alterar a forma de atuar da equipe. “Eu não mudaria meu estilo e a forma de o time de jogar. Em toda minha carreira como treinador, sempre quero que o time jogue ofensivamente para tentar ser melhor que o rival ou estar perto de ganhar”, afirmou.

Em terceiro lugar, com 62 pontos, o Galo pode, matematicamente, ficar fora da briga pelo título em caso de vitória de Inter ou Flamengo, sobre Vasco ou Corinthians, respectivamente, neste domingo (14).