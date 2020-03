Na manhã deste domingo (1°), o técnico Jorge Sampaoli desembargou em Belo Horizonte para se reunir com a diretoria do Atlético. Ele deve assinar contrato com o clube e acertar os últimos detalhes sobre possíveis reforços. A informação foi divulgada pelo apresentador João Vitor Xavier, da rádio Itatiaia, nesse sábado (29).

O argentino Sampaoli já treinou equipes como o Emelec, Universidad de Chile, Sevilla e Santos, além das seleções chilena e argentina. Neste domingo (1°), o nome do treinador já figura entre os assuntos mais comentados pelos brasileiros no Twitter.

Em BH, o técnico chegou com o gerente Gabriel Andreatta e o contrato com o Galo deve durar até o fim de 2021. A vinda de Sampaoli ao alvinegro mineiro foi possível graças a um acordo financeiro, que prevê R$ 1,2 milhão mensais para toda a comissão. A previsão é que o argentino comande o time já no próximo confronto com o Cruzeiro, no sábado (7).

Leia mais:

Xenofobia no futebol: Dudamel, do Atlético, é mais um alvo deste preconceito no Brasil