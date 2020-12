Técnico estrangeiro com mais participações em jogos do Campeonato Brasileiro, na Era dos Pontos Corridos, Sampaoli completou 65 partidas na competição mais importante do país neste sábado, na vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Coritiba. Na segunda posição, aparece o uruguaio Diego Aguirre, com 50.

No duelo que devolveu o Galo à vice-liderança da Série A, o comandante argentino alcançou também a marca de 99 jogos em solo tupiniquim, ficando bem perto do centésimo; algo que, desde 2003 (considerando o atual formato de disputa do Brasileirão, mesmo com a mudança de número de equipes nas edições seguintes) apenas Aguirre conseguiu. Ao todo, ele fez 120.

Ainda sobre esta disputa pessoal com o uruguaio, Sampaoli chegou neste sábado a 56 vitórias no Brasil; o concorrente tem 57. Neste quesito, os números podem ser igualados em 11 de janeiro, quando o Galo encara o Redbull Bragantino, em São Paulo.

Vice-campeão brasileiro em 2019, pelo Santos, o argentino comandou o Peixe em 65 jogos; no Atlético, até o momento, foram 34.