A saída de Jorge Sampaoli do Atlético é cada dia mais iminente. Apesar de ainda não ter comunicado à diretoria, o treinador argentino dá sinais claros de que não seguirá no clube após o término do Campeonato Brasileiro, marcado para a próxima semana. Com proposta do Olympique de Marselha, da França, o comandante já dá os primeiros passos para o adeus.

De acordo com informação trazida nesta quinta-feira (18) pela Rádio Itatiaia, Sampaoli comunicou à imobiliária que não renovará o contrato de aluguel na casa que reside em Lagoa Santa com a família. O vínculo termina no próximo dia 25, três dias antes da última partida do Atlético na competição mais importante do país, contra o Palmeiras.

Nesta sexta (19), foi o Fala Galo que trouxe mais um forte indício do fim de ciclo do argentino em terras mineiras. De acordo com o portal, o treinador colocou o veículo à venda. A Range Rover blindada, foi adquirida por ele em outubro.

Com as evidências da saída do treinador, o Atlético já se movimenta nos bastidores. Renato Gaúcho, desde 2016 no Grêmio, é o principal alvo da cúpula. O portugês Leonardo Jardim, que fez história pelo Mônaco, e que atualmente está sem clube, é outra opção.