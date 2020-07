O Atlético tem mais um reforço para a sequência da temporada. Como já era esperado, o lateral-direito Mariano foi anunciado pelo presidente Sérgio Sette Câmara, por meio do perfil no Twitter. O atleta de 34 estava no Galatasaray, da Turquia, e é um velho conhecido de Sampaoli.

Ao falar do atleta durante a entrevista pós-jogo, Sampaoli destacou o conhecimento que tem sobre o atleta, mas acabou não citando Maílton, outro jogador da posição, com o qual conta no elenco. O paranaense de 22 foi contratado no início do ano, após bela Série B pelo Operário-PR.

"Mariano jogou comigo no Sevilla em 2017. Precisamos de um jogador a mais, pois nesta posição só temos o Guga. Solicitamos esta contratação. Por me conhecer, a adaptação será muito rápida", disse Sampaoli.