Jorge Sampaoli deixará o Atlético ao término do Campeonato Brasileiro e assumirá o Olympique de Marselha, com contrato assinado até 2023. De acordo com informação publicada pela Radio Montecarlo, de Milão, Itália, o comandante argentino já acertou as bases com os franceses e será o substituto de André Villas-Boas. O Diario AS, da Espanha, também repercute o fim do casamento entre Jorge e Galo.

Com vínculo até dezembro com o Atlético, Sampaoli tem multa de pouco mais de 600 mil euros. Contudo, há a possibilidade de acordo com a cúpula do Alvinegro para que a saída seja sem o pagamento da mesma.

Para substituí-lo, a diretoria atleticana já trabalha com alguns nomes. Renato Gaúcho, com situação indefinida no Grêmio, é o favorito a sucessor. Contudo, Leoanrdo Jardim, ex-Mônaco, também ganha força nos bastidores.