A derrota do Atlético por 3 a 0 para o Palmeiras, no início de noite desta segunda-feira (2), mostrou o quão vunerável está a equipe, principalmente no setor defensivo. Obviamente, não se pode esconder também a deficiência na hora da finalização. E foi justamente sobre isso que o técnico Jorge Sampaoli comentou após o revés no Allianz Parque.

"Havíamos planejado uma partida com mais controle, sem tantas perdas, porque o rival estava proposto a fazer transações rápidas, infelizmente, o grau de competitividade da nossa equipe não foi tão alto com nas outras partidas que já fizemos", destacou Sampaoli.

Leia mais:

Semana cheia, bola murcha: Galo leva três do Palmeiras e troca liderança por 'lambança' no Allianz

Derrota do Galo deixa São Paulo como único que pode impedir pior 'campeão' do turno desde 2006



"Primeiro, temos que saber que o time não vai melhorar atacando com mais gente e se desequilibrando, como no segundo, com desordem nas transições. Temos que aprender com isso. Não tivemos muita agressividade ofensiva e isso nos desestabiliza um pouco. Estamos num processo onde a responsabilidade do lugar que o time ocupa cai sobre jogadores muitos jovens que não estão tão preparados a este desafio que estão obrigados. Vamos ter que melhorar esta realidade", finalizou.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador não poderá comandar a equipe no próximo domingo (8), contra o atual campeão e vice-líder Flamengo. O jogo será no Mineirão.