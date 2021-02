Com a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores assegurada, o técnico Jorge Sampaoli deve usar a premiação a que tem direito pelo objetivo conquistado para abater a multa de cerca de R$ 4 milhões que terá de pagar ao Atlético pela saída antes do término do contrato, que se encerraria em dezembro deste ano.

Quando o treinador foi contratado, a multa rescisória foi estipulada para os dois lados em caso de ruptura do projeto. Ela foi calculada em dólar, em março do ano passado, mas com o valor da época congelado. Não está prevista a variação cambial da moeda norte-americana.

Jorge Sampaoli tem direito a uma premiação por classificar o Atlético para a fase de grupos da Copa Libertadoes

Inicialmente, a multa era de cerca de R$ 8 milhões, mas com o cumprimento de mais da metade do contrato, ela caiu para cerca de R$ 4 milhões.

Segundo informações do Diário Às, da Espanha, Jorge Sampaoli pode comunicar ainda nesta segunda-feira (22) ao Atlético sua saída para o Olympique de Marselha, da França.

Segundo a jornalista argentina Veronica Brunati, o treinador viaja para a França ainda nesta semana. Na próxima quinta-feira (25), o Atlético encerra sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro recebendo o Palmeiras, às 21h30, no Mineirão.

Segundo ela, a viagem acontece no dia seguinte. "Jorge Sampaoli chegou a um acordo e será o novo técnico do Olympique de Marselha. Ele vai assinar contrato até 2023. Viaja para Marselha em 26/2”, publicou Veronica em seu Twitter.