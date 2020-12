Um ponto em seis disputados. Esta foi a campanha do Atlético nas duas partidas contra o Internacional neste Campeonato Brasileiro. De semelhança, o esquema com três zagueiros. O revés por 1 a 0 no turno, no Beira-Rio, e o empate neste domingo (6), em 2 a 2, no Mineirão, significam alguns dos vacilos do time comandado por Jorge Sampaoli.

Ao fim do confronto em casa, o treinador lamentou a perda de pontos preciosos, que fazem o Galo ficar mais distante do líder São Paulo – a diferença agora é de quatro pontos.

"Partida que estava praticamente encerrada, e lamentavelmente houve um equívoco. O Inter conseguiu um empate que considero que não merecia", disse Sampaoli.

É de se ressaltar que as mudanças promovidas no segundo tempo, depois que o Galo obteve a virada, não surtiram efeito, e o alvinegro se viu pressionado no fim do jogo, quando veio o empate. Isso sem contar nos obstáculos que o setor ofensivo atleticano encontrou ao longo do duelo.

"O Inter marcou muito bem. Uma equipe que tentou nos neutralizar, com marcação próxima e forte. Não conseguimos tantos ataques quanto em outros (jogos)", admitiu Sampaoli.

Por fim, usou de clichês para dar a receita de uma hipotética volta por cima no campeonato. "Trabalhando! E sabendo que hoje perdemos pontos que precisamos recuperar. Teremos jogo em Curitiba (contra o Athletico-PR, no sábado). Não há outra forma", afirmou.