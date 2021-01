O anúncio da contratação do atacante Hulk, feito pelo Atlético, inunda as redes sociais desde sexta-feira (29). A Massa está empolgada, e o jogador, também, como ficou claro em um vídeo divulgado, em que ele grita “É Galo Doido”, enquanto faz um exercício na esteira.

O técnico Jorge Sampaoli também comemorou a vinda do avante, mas confessa que, no momento, prefere enfatizar a luta do time nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Galo é o vice-líder, com 60 pontos.

“Bem-vinda a chegada de Hulk para o próximo torneio. Agora só penso em Goiânia, no nosso próximo jogo, na quarta. (O Hulk é um) jogador muito importante para o próximo torneio”, sintetizou o comandante.

O Atlético volta a campo na quarta-feira (3), às 21h30, contra o Goiás, na Serrinha, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Hulk, que acertou contrato com o Galo até dezembro de 2022, só poderá ser inscrito como jogador alvinegro a partir das competições da temporada 2021.