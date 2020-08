O técnico Jorge Sampaoli não demorou muito para iniciar a entrevista coletiva após a vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o América, na tarde deste domingo, no Mineirão, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com o seu jeito acelerado e ágil nas respostas, o argentino analisou o resultado positivo atleticano e elogiou a evolução de sua equipe.

"Estamos nesse processo de evolução, tentando que em todo o tempo o time alcance uma ideia. Jogamos contra um rival que tem claro o que faz, é um passo importante para o crescimento do grupo (...) é a evoulção do time em relação ao que propomos. Podemos controlar uma equipe que estava invicta. A partida poderia ter terminada por uma indiferença maior, tivemos mais chances, mais aproximação. Temos que seguir sabendo que tipo de partida temos", analisou o argentino.

Nas últimas partidas o Atlético apresentou problemas no começo do segundo tempo e isso fez com que a equipe sofresse um pouco mais diante do próprio América, um dos adversários mais conhecidos do Alvinegro nesta temporada.

Questionado se o problema poderia ser físico logo no começo do segundo tempo, e como poderia resolver essas questões, o treinador argentino foi enfático: "Trabalhando, vendo quais são os pontos que vem por ai. A falta de domínio foi basicamente nos 15 primeiros minutos (do segundo tempo). Depois dos 30 (minutos) finais a equipe retomou, criou mais chances no segundo tempo.

"É parte da evolução (...) Sempre temos que ver as razões pelas quais a equipe perde controle. (...) Foi mais um problema de jogo do que físico", analisou.

Atlético e América voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30, no Independência. Agora o time preto e branco tem a vantagem e se classifica à final com um empate. Para o América basta uma vitória simples por um gol de diferença para que o Coelho decida o Campeonato Mineiro.