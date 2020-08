O Atlético está escalado para enfrentar o Flamengo, a partir das 16h deste domingo (9), Dia dos Pais. A grande surpresa do técnico Jorge Sampaoli para o confronto contra o atual campeão brasileiro é a mudança de esquema e também a escalação do lateral-direito Guga, de 21 anos.

Apesar das negociações do alvinegro com o Spartak, da Rússia, o jogador foi relacionado para a estreia na competição mais importante do país e, conforme noticiou o Hoje em Dia neste sábado (8), a transferência do filho do Sr. Cláudio Gomes para o continente europeu está ameaçada.

Com Gabriel, Igor Rabello e Alonso, o Atlético entra com três zagueiros para o duelo das 16h, no Rio de Janeiro. Na frente, Marquinhos foi acionado na vaga de Keno. Marrony também fica de fora.

