Quem é o culpado pela queda de rendimento do Atlético no Campeonato Brasileiro? Esta se tornou a pauta deste fim de semana, após o empate por 1 a 1 com o Bahia, em pleno Mineirão, que deixou o alvinegro praticamente sem chances de brigar pelo título da competição mais importante do país. Neste domingo (14), inclusive, Inter e Flamengo podem tornar nula a possibilidade do time mineiro sonhar com a volta olímpica.

Para muitos torcedores, em manifestações postadas nas redes sociais, a culpa é do técnico Jorge Sampaoli. Estes, criticam as escalações e até as mudanças no time no decorrer das partidas. Porém, para outros, o argentino é o menos culpado.

Há uma ala que está convicta de que a queda de rendimento é resultado de "corpo mole" de algumas peças do elenco e até fruto da campanha de "laranjas podres" (atletas que contaminam os outros por estarem insatisfeitos com o treinador).

E sobra também para a imprensa. Na opinião de alguns torcedores, a mídia é a responsável pelo mau momento do Atlético. Defender treinadores antigos, querer a saída de Sampaoli para ter "acesso" aos treinos e à Cidade do Galo, são alguns dos argumentos utilizado.s Cabe lembrar que a presença da imprensa no Centro de Treinamentos não acontece desde março, devido à pandemia do novo coronavírus e não por exigência do comandante atleticano.

Durante a entrevista coletiva concedida após o empate com o time baiano, Sampaoli deixou em aberto a sua permanência no clube. Com proposta do Olympique de Marselha, da França, o técnico criticou o calendário brasileiro e a cultura de "instabilidade" dos profissionais no país. O "resultadismo" foi o argumento utilizado por ele.

Sampaoli tem contrato até dezembro e, segundo informações, teria paralisado qualquer tentativa de renovação proposta pela diretoria.