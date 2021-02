Assim como em tantas outras ocasiões, o técnico Jorge Sampaoli não conseguiu explicar mais um resultado negativo do Atlético no Brasileiro, o décimo do time na competição, sendo o nono fora de casa. Para ele, o 1 a 0 a favor do Goiás foi um placar injusto, tanto pelo volume de jogo de sua equipe, quanto por conta de, segundo ele, um erro da arbitragem.

“Muito difícil de explicar. Estivemos o tempo todo no campo do adversário, um time que somente teve uma finalização e acabou ganhando. E nós, com tantas situações de gol e não fizemos. Futebol tem dessas coisas. Creio que Savarino não estava impedido. Lamentavelmente não conseguimos”, afirmou o treinador.

Desta vez, o técnico não fez menção à briga pelo título do Brasileiro e ressaltou que é preciso continuar lutando e não se deixar abater por conta do revés dessa quarta-feira (3).

“Perdemos. Isso é futebol. Jogamos 90% no campo adversário, como sempre. Pensar no próximo jogo, atuar melhor que hoje. Temos que respeitar nossa camisa, defender a camisa do Atlético”, disse.

Três zagueiros

Sampaoli também explicou a opção por uma formação com três zagueiros contra o 18° colocado do torneio. “Foi pela característica do adversário, de fazer o lançamento frontal para Fernando e outro atacante. Queria jogadores para conter o adversário. No segundo tempo, já que com a diferença, tentamos ir mais ao ataque (...) Estamos buscando sempre repertório ofensivo”, comentou.

O Alvinegro volta a jogar no dia 10 (quarta-feira), contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h30, pela 35ª rodada.