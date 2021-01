O técnico Sampaoli mudou o esquema de jogo do Atlético para encarar o Grêmio, a partir das 19h15, na Arena do Tricolor Gaúcho. Sem o volante Jair, suspenso, o comandante argentino optou por utilizar um terceiro zagueiro no Sul do país.

Completando dois anos desde a estreia pelo Galo, Igor Rabello foi acionado pelo treinador e fará o trio de zaga com Réver, que também completa dois anos de sua reestreia no clube, e Junior Alonso.

Confira a escalação do Atlético: