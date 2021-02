Após se esquivar do assunto Olympique de Marselha, clube que está interessado em Sampaoli, o técnico atleticano adotou um discurso diferente neste sábado (13), após o empate com o Bahia, em 1 a 1, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Embora não tenha confirmado se permanecerá no Galo ou se vai acertar com o time francês, o comandante argentino falou a respeito da cultura do futebol brasileiro, de ‘moer treinadores’, e disse que não sabe se conseguirá cumprir o contrato que tem com o Alvinegro – o atual vínculo vai até dezembro deste ano.

“Não sei. O futebol muda a todo tempo. Futebol é muito instável. Estou num país em que treinador não dura muito, não se consolida processo de projetos. Somente penso no próximo jogo e chegar o mais alto possível na tabela. O resto é indecifrável”, afirmou.

"Historicamente, se analisar, os treinadores no Brasil têm instabilidade. Creio que não sou diferente ao restante. Se perder, sou o pior; se ganhar, sou o melhor... Não posso responder isso agora. Só quero que o time possa trabalhar a partir de segunda, corrigir e tratar de ganhar o próximo jogo", completou

Nos bastidores, o Olympique demonstra interesse em contratar Sampaoli após o Brasileirão. Caso isso ocorra, a diretoria atleticana teria Renato Gaúcho como favorito para preencher a lacuna.