Começou a Era Jorge Sampaoli no Atlético. Contratado há oito dias, o treinador foi apresentado na tarde desta segunda-feira (9), na Cidade do Galo e já deixou bem claro qual será sua filosofia de jogo à frente do alvinegro.

Em suas primeiras palavras como comandante do Galo, o treinador deixou claro que a ofensividade vai ser característica marcante do seu trabalho em Minas.

"Sobre meu estilo de jogo, falo só uma palavra: ataque. Para mim, temos que resgatar isso. Acho que o time está um pouco apagado, temeroso. Minha ideia é que a gente encare com agressividade qualquer equipe que estiver à nossa frente. O Atlético Mineiro, por minha característica, terá um jogo de ataque, onde tentará protagonizar a todo tempo, contra qualquer time, em qualquer campo. Sem nenhum tipo de temor ou resguardo. É isso que me identifica e isso que me trouxe aqui. Não é ganhar por ganhar, é ganhar por uma forma. E daqui um tempo espero que o Atlético tenha uma forma”, completou Sampaoli.

O argentino também fez questão de pregar um discurso de protagonismo do Atlético, mirando os principais times do futebol brasileiro atualmente.

“Nós viemos com a ideia de alcançar e buscar aquelas equipes que conseguiram uma mudança importante. (O Flamengo é) uma equipe muito forte, capaz, que tem um treinador muito capaz. Conseguiu reinar não só no Brasil, mas na América. É um exemplo que temos que imitar um pouco para conseguir ganhar com os jogadores que vão vestir a camisa, totalmente identificados com as ideias do treinador. Não só Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos, são várias equipes com as ideias assimiladas. Vamos começar do zero, temos que armar tudo rápido, para conseguir alcançar equipes em um campeonato muito exigente, que é o Brasileirão. Não teremos Copa, e isso nos dará possibilidade de trabalhar muito mais daqueles times que tem que disputar mais de um torneio", destacou.

A estreia de Jorge Sampaoli pelo Atlético está marcada para este sábado (14), às 19h, contra o Villa Nova, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.