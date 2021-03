Tarde de estreias, gols inéditos e de portões fechados. Há exato um ano, o Atlético entrava em campo para encarar o Villa Nova, no Alçapão do Bonfim, e sentia pela primeira vez a frieza de um estádio sem a presença dos torcedores; era a primeira medida restritiva para tentar conter o 'recém-chegado' novo coronavírus.

No duelo em Nova Lima, vencido pelo Galo por 3 a 1, o técnico Jorge Sampaoli, hoje no Olympique de Marselha, fazia sua estreia no comando da equipe. Simpático com os curiosos na porta do estádio, ele foi o centro das atenções naquele dia. Era o primeiro ato do argentino em Minas Gerais.

Outro estreante naquele 14 de março foi o goleiro Rafael, que trocou o Cruzeiro pelo maior rival. Contratado para assumir o posto de titular, ele se juntou a Victor e Michael. Já Arana e Savarino, ambos com pouco tempo de casa, balançaram a rede pela primeira vez.