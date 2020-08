A vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Ceará, resultado que mantém o time de Jorge Sampaoli com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, foi motivo de elogio por parte do próprio treinador.

O argentino elogiou a disposição dos jogadores na manhã deste domingo, no Mineirão, e destacou que o time está em "plena etapa de crescimento".

"São três rodadas, valorizo muito a energia desse grupo jovem de jogadores, que buscam o jogo a todo tempo. E dando importância aos rivais que enfrentamos e vencemos. Estamos em plena etapa de crescimento", destacou.

O Atlético venceu até aqui o Flamengo, Corinthians e Ceará. E agora parte para enfrentar dois jogos fora de casa, com duelos no Rio de Janeiro contra o Botafogo, e no Rio Grande do Sul, onde ficará frente a frente com o Internacional.

"Teremos que seguir sendo quem somos, independente do lugar e contra qualquer rival, da forma que seja, mais além do resultado", disse Sampaoli, que completou 160 dias no comando alvinegro neste domingo.