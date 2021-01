Embora as chances de o Atlético ganhar o Brasileirão sejam pequenas – atualmente, 8,4%, segundo o Probabilidades no Futebol, da Ufmg –, o volante Jair acredita que o título virá. Para isso, salienta o óbvio, de que o time precisa vencer seus sete últimos jogos – além de contar com tropeços de Internacional, São Paulo e Flamengo. E se apoia na rotina laboral para obter êxito nessa missão.

Por sinal, confia piamente no trabalho desempenhado por Jorge Sampaoli, critico por parte da Massa, para alcançar a taça. Nesta segunda-feira (25), o atleta rasgou elogios ao comandante.

"Tenho aprendido muito com Sampaoli. Se não for o melhor, é um dos melhores (treinadores) com quem já trabalhei. Importante ao jogador fazer várias funções. Ainda mais numa forma como a nossa de propor jogo e buscando o ataque o tempo todo. Acredito que tenho evoluído, e quero aprender ainda mais com ele", declarou.

Nesta terça (26), às 20h, a parada será contra o Santos, no Mineirão, em duelo adiado da 28ª rodada do Brasileirão.

"Uma final para a gente; não podemos mais perder pontos. Sabemos que o campeonato está difícil, mas temos que acreditar até o fim", sintetizou o volante.

Focado na final da Libertadores, contra o Palmeiras, no sábado (30), no Maracanã, o Peixe vai enfrentar o Galo com uma equipe reserva. O que, para Jair, não interfere no planejamento nem na responsabilidade do Atlético.

"Acredito que não tenha time reserva ou titular. Quem entra é o Santos. Jogo difícil. Temos que impor nosso ritmo em casa, não podemos mais perder pontos. Ainda acreditamos no título, e é isso que vamos buscar", disse.

O G-4 é hoje formado por Inter, com 62 pontos, São Paulo, com 58, Flamengo, com 55, e o Atlético, com 54. O Urubu e o Galo possuem uma partida a menos, cada.