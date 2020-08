Recuperado de uma lesão no púbis, o zagueiro Gabriel está de volta ao time do Atlético. Ele será titular no duelo das 21h30, contra o América, no Independência. Surpreendendo na escalação, o técnico Jorge Sampaoli deixa o lateral-direito Mariano entre os reservas. Outra mudança realizada é a saída de Jair e a entrada de Alan Franco; o equatoriano cumpriu suspensão no último domingo (2).

Já o Coelho, mandante do confronto no Horto, tem duas novidades entre os onze. Sem o volante Zé Ricardo, suspenso, Lisca acionou Flávio; Matheusinho, meia que entrou bem no segundo tempo do jogo do Mineirão, ocupa a vaga de Sávio.

Confira as escalações de América e Atlético para o clássico válido de volta das semifinais: