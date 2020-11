Marcado pela força ofensiva dos seus times, o desafio de Jorge Sampaoli no Atlético passa a ser arrumar a defesa. E este ajuste é urgente, pois no próximo domingo (8) ele encara o Flamengo, dono do melhor ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h15, no Mineirão. E um jogador que não vem atuando, mas nunca esteve fora dos planos, tanto que teve saídas do clube barradas pelo argentino, pode ser uma aposta: o zagueiro Gabriel.

O diagnóstico do problema defensivo do time atleticano mostra a necessidade de uma atenção maior ao lado direito. Na esquerda, a equipe conta com Guilherme Arana na lateral, jogador com bom poder de marcação, e com seu melhor zagueiro, Junior Alonso, que só pode atuar na quarta zaga, pois é canhoto.

Antes de contratar Jemrson, o Corinthians tentou Gabriel por duas vezes, mas o zagueiro, que pode ganhar nova chance com Sampaoli, teve a saída vetada pelo treinador Antes de contratar Jemrson, o Corinthians tentou Gabriel por duas vezes, mas o zagueiro, que pode ganhar nova chance com Sampaoli, teve a saída vetada pelo treinador

Indicação de Sampaoli, Mariano vem tendo poucas chances, pois não correspondeu nas partidas em que atuou, indo mal principalmente nas derrotas para o Santos, na Vila Belmiro, e para o Fortaleza, no Castelão, na sua última partida, em 7 de outubro, pela 14ª rodada.

O problema é que a outra opção para a lateral direita, Guga, tem cometido falhas nas últimas partidas, como nos 3 a 1 para o Bahia, no Pituaçu, em 19 de outurbo, e nos 3 a 0 para o Palmeiras, na última segunda-feira (2), em São Paulo.

A questão fica agravada pelo fato de Réver ser o zagueiro que joga pela direita. Ele conquistou a confiança de Sampaoli por sua liderança, tanto que é o capitão do time, pela ótima bola aérea e pela saída de bola. Mas a velocidade não é uma marca sua, e ela é fundamental para a cobertura da lateral.

Chance?

Dentro deste cenário, surge Gabriel, que teve a contratação tentada pelo Corinthians duas vezes no mês de outubro, mas a transferência sempre foi negada por Sampaoli.

O treinador escalou Gabriel de lateral-direito contra o América, na volta das semifinais do Campeonato Mineiro, nos 3 a 0 do Galo, no Independência, mas a tentativa não deu muito certo.

Na estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã, em 9 de agosto, Gabriel jogou pela última vez, num esquema com três zagueiros, com ele formando o trio com Igor Rabello e Junior Alonso. Amarelado, foi substituído aos 44 minutos do primeiro tempo, com o volante Jair entrando em seu lugar.

Agora, diante da instabilidade do setor defensivo alvinegro, e com Igor Rabello, o zagueiro reserva que mais jogou com Sampaoli, também não sendo um jogador de velocidade, Gabriel tem ganhado atenção especial do comandante nesta semana que antecede a partida contra o Flamengo.

Resta saber o que pensa Sampaoli para o confronto. Uma certeza é de que ele precisa se armar defensivamente, pois o time que tomou três gols em dois dos seus últimos três jogos, vai ter pela frente o ataque mais poderoso do futebol brasileiro.